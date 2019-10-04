«Единая Россия наказала партийцев за срыв сессии гордумы Бийска

Политсовет бийского отделения «Единой России» в Алтайском крае вынес дисциплинарные наказания в отношении четырех депутатов городской думы, отказавшихся исполнить решение фракции о сохранении мандатов их коллег. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе реготделения партии.

В конце августа депутатам гордумы Бийска предстояло решить вопрос о досрочном сложении полномочий своих коллег из-за ошибок в декларациях о доходах. Единороссы во главе с председателем Сергеем Ларейкиным покинули сессию, так как им не хватало голосов, чтобы проголосовать за сохранение мандатов. Тем не менее, оставшиеся депутаты отправили своих коллег в отставку.

«Единая Россия» вынесла замечания оставшимся на сессии депутатам Николаю Белозерову, Евгению Беляеву и Олесе Тырышкиной, так как они не исполнили решение фракции о сохранении мандатов и хотели проголосовать за их увольнение. «Несогласованность привела как к срыву заседания думы, так и к дестабилизации работы представительного органа»,— отмечают в «Единой России».

Кроме того, депутата гордумы Руслана Курасова исключили из «Единой России». По мнению политсовета, он дискредитировал членов фракции в гордуме и партию своими высказываниями в СМИ и соцсетях. В своих заявлениях господин Курасов отмечал, что единороссы никак не оформили свой уход, поэтому считает легитимными принятое решение о лишении мандатов.

Напомним, после скандальной сессии гордумы Бийска президиум политсовета «Единой России» в Алтайском крае объявил предупреждение спикеру гордумы и секретарю местного отделения партии Сергею Ларейкину.

О демарше единороссов читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Как такое вышло»

Юлия Сасевич