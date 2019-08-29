«Единая Россия» сделала выговор спикеру гордумы Бийска

Президиум политсовета «Единой России» в Алтайском крае объявил предупреждение спикеру гордумы Бийска и секретарю местного отделения партии Сергею Ларейкину, который на прошлой неделе вместе с другими единороссами устроил демарш на заседании представительного органа власти. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе краевого отделения «Единой России».

22 августа депутаты из фракции «Единой России» без предупреждения покинули заседание гордумы Бийска, чтобы отложить решение вопроса о досрочном лишении мандатов четырех депутатов из-за ошибок в декларациях. Место спикера заняла его заместитель Елена Речкова, возглавляющая фракцию «Справедливой России». Оставшиеся депутаты единогласно лишили мандатов трех из четырех своих коллег.

В «Единой России» считают произошедшее на заседании думы недопустимым, так как это может «повлечь за собой дискредитацию образа депутата и местного самоуправления». «Сергей Ларейкин объяснил, что таким образом он пытался не допустить принятия решения о прекращении полномочий четырех депутатов, но признал недопустимость этих действий»,— рассказали в краевом отделении партии, отметив, что подобное поведение в дальнейшем может привести к «взысканиям в виде несоответствие занимаемой им должности».

О демарше единороссов читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Как такое вышло»

Юлия Сасевич