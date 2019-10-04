Ветеранов Магнитки поздравили с Днем пожилого человека

В День пожилого человека бывших работников градообразующего предприятия, находящихся на заслуженном отдыхе, поздравили руководители Магнитогорского металлургического комбината и профсоюзной организации.



Праздничный концерт для ветеранов ПАО «ММК» по традиции прошел 1 октября во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. В этом году здесь собралось около тысячи бывших работников градообразующего предприятия.

Особое отношение в обществе к празднику людей серебряного возраста подчеркнул председатель первичной профсоюзной организации группы ПАО «ММК» Борис Семенов: «Так уж устроен человек, что для того, чтобы сказать теплые слова своим родителям, учителям, наставникам – нам, к сожалению, нужен повод. Наверное, поэтому этот праздник так важен для нас. В этот день мы говорим слова благодарности старшему поколению, творившему историю города и комбината».

Самые теплые слова своим наставникам и бывшим коллегам адресовали и.о. генерального директора ПАО «ММК» Олег Ширяев, депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев, председатель собрания депутатов г. Магнитогорска Александр Морозов, председатель совета ветеранов ММК Александр Титов.

Сегодня на учете в профсоюзной организации Группы ММК состоит почти 21 тысяча неработающих пенсионеров, в том числе 25 участников Великой Отечественной Войны и 592 труженика тыла. При поддержке Магнитогорского металлургического комбината благотворительный фонд «Металлург» в течение многих лет реализует комплексную благотворительную программу «Забота», направленную на повышение качества и уровня жизни людей старшего поколения. Программа «Забота» охватывает около 32 тысяч человек - это пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные категории работников промышленных предприятий, учреждений бюджетной сферы города и близлежащих сельских районов. Затраты на реализацию этой программы в прошлом году составили около 350 млн рублей.