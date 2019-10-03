Форум предпринимательства Сибири-2019: коучи мирового уровня и самые эффективные решения для бизнеса

17-19 октября 2019 г. в Красноярске пройдет крупнейшее за Уралом событие для малого и среднего бизнеса – XVIII межрегиональный Форум предпринимательства Сибири. Гостей ждут более трёх десятков полезных мероприятий, топовые спикеры России и мира, а также лучшие предложения в сфере деловых услуг, коммерческой недвижимости, кредитовании бизнеса.

Более 15 банков готовят выгодные предложения для предпринимателей и горожан. Специалисты подберут кредиты на создание и развитие бизнеса, строительство, ремонт, покупку недвижимости. Также будет представлен большой спектр рекламных и маркетинговых услуг для бизнеса: изготовление бизнес-сувениров, наружная реклама, дизайн. Состоится GIFT SHOW – масштабное мероприятие в сфере промопродукции и бизнес-подарков. Для посетителей будут работать консультационные площадки специалистов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Центральным мероприятием деловой программы станет Siberian Business Forum. Хедлайнером выступит всемирно известный бизнес-тренер Гарретт Джонстон. Он проведёт тренинг «Маркетинг на 360 градусов», на котором раскроет прорывные технологии стратегического маркетинга. Также на Siberian Business Forum приедут федеральные и международные спикеры: Михаил Федоренко, Владимир Зима, Александр Чигров, Сергей Бехтерев. Важно, что специалисты разберут ключевые тренды на примере местных кейсов. Подробная информация о Siberian Business Forum и регистрация на сайте: https://www.sibbf.ru/

Место проведения: Красноярск, ул. Авиаторов, 19 / МВДЦ «Сибирь».

Директор выставки: Зарубин Вячеслав Эдуардович

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