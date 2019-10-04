Власти Новосибирской области договорились с «Россетями» о развитии цифровой энергетики

Правительство Новосибирской области и «Россети Сибирь» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой энергетики. В частности, как сообщает пресс-служба обладминистрации, речь идет о возможности запуска одного из пилотных проектов внедрения цифровых технологий на электрических сетях в Новосибирской области.

Стороны готовы сотрудничать в части принятия совместных предложений и их представления Совету по цифровой трансформации ТЭК России Минэнерго, говорится в сообщении. Соглашение заключено в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве.

Как ранее писал “Ъ”, в Новосибирской области создается промышленный кластер по развитию цифровой энергетики. Ассоциация «Специализированная организация промышленного кластера "Цифровая энергетика"» была зарегистрирована в регионе в июле этого года. В состав кластера войдут АО «Радио и микроэлектроника», ООО «Болид», НПП «Микропроцессорные технологии», научно-производственные фирмы «Арс-терм» и «Ирбис», ООО «Энергетика микроэлектроника автоматика».

Оксана Павлова