На атомном ледоколе «Арктика» запустили ядерные реакторы

На новом российском универсальном атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторную установку, заявил «РИА Новости» представитель госкорпорации «Росатом». После проведения необходимых испытаний планируется вывести реакторы на энергетический уровень мощности. Затем должны начаться ходовые испытания «Арктики», их точные сроки пока не приводятся.

«Состоялся физический пуск обоих ядерных реакторов, входящих в реакторную установку ледокола»,— рассказали в «Росатоме». Физический пуск — это начало управляемой цепной ядерной реакции в реакторе и его вывод на минимальный уровень мощности. На «Арктике» действует российская реакторная установка РИТМ-200. У нее два ядерных реактора тепловой мощностью 175 мегаватт каждый.

Напомним, атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» входит в проект 22220, в рамках которого также строятся ледоколы «Урал» и «Сибирь». Их строительство ведется на петербургском Балтийском заводе. Общая сумма контрактов составляет более 121 млрд руб. Сдача «Арктики» в эксплуатацию запланирована на 2020 год.

О планах завода построить еще два ледокола читайте в публикации “Ъ-Спб”.