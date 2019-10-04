Для спасения Димы Лузянина не хватает 961 896 руб.

Заведующая отделением гастроэнтерологии РДКБ Екатерина Цымбалова (Москва): «У Димы болезнь Вильсона — Коновалова, при которой наблюдается отложение меди в организме. Наиболее сильно поражаются центральная нервная система и печень. В России для лечения заболевания используют препарат купренил, на который у Димы выявлена непереносимость. Заболевание прогрессирует и угрожает жизни мальчика. Учитывая тяжелое состояние пациента и данные, доказывающие эффективность применения препарата триентин у детей с этим заболеванием, консилиум врачей рекомендует Диме пожизненное применение этого препарата».

Стоимость лекарства 2 384 896 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб., «О’КЕЙ» — 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 961 896 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Диму Лузянина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Димы — Натальи Владимировны Лузяниной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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