Лига чемпионов

Групповой этап. Второй тур

Группа Е. «Генк» (Бельгия)—«Наполи» (Италия) 0:0. «Ливерпуль» (Англия)— «Зальцбург» (Австрия) 4:3 (Мане, 9; Робертсон, 25; Салах, 36, 69 — Хван Хи Чхан, 39; Минамино, 56; Холлан, 60).

Положение команд

В Н П М О

1. «Наполи» 1 1 0 2:0 4

2. «Ливерпуль» 1 0 1 4:5 3

3. «Зальцбург» 1 0 1 9:6 3

4. «Генк» 0 1 1 2:6 1

23.10: «Зальцбург»—«Наполи», «Генк»—«Ливерпуль».

Группа F. «Славия» (Чехия)—«Боруссия» (Германия) 0:2 (Хакими, 35, 89). «Барселона» (Испания)—«Интер» (Италия) 2:1 (Суарес, 58, 84 — Лаутаро Мартинес, 3).

В Н П М О

1. «Боруссия» 1 1 0 2:0 4

2. «Барселона» 1 1 0 2:1 4

3. «Славия» 0 1 1 1:3 1

4. «Интер» 0 1 1 2:3 1

23.10: «Славия»—«Барселона», «Интер»—«Боруссия».

Группа G. «Зенит» (Россия)—«Бенфика» (Португалия) 3:1 (Дзюба, 22; Рубен Диаш, 70 (автогол); Азмун, 78 — де Томас, 85). «РБ Лейпциг» (Германия)—«Лион» (Франция) 0:2 (Депай, 11; Терье, 65).

В Н П М О

1. «Зенит» 1 1 0 4:2 4

2. «Лион» 1 1 0 3:1 4

3. «РБ Лейпциг» 1 0 1 2:3 3

4. «Бенфика» 0 0 2 2:5 0

23.10: «РБ Лейпциг»—«Зенит», «Бенфика»—«Лион».

Группа Н. «Валенсия» (Испания)—«Аякс» (Нидерланды) 0:3 (Зиеш, 8; Промес, 34; ван де Бек, 67). «Лилль» (Франция)—«Челси» (Англия) 1:2 (Осимен, 33 — Абрахам, 22; Виллиан, 78).

В Н П М О

1. «Аякс» 2 0 0 6:0 6

2. «Валенсия» 1 0 1 1:3 3

3. «Челси» 1 0 1 2:2 3

4. «Лилль» 0 0 2 1:5 0

23.10: «Аякс»—«Челси», «Лилль»—«Валенсия».