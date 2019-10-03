Производителю бронеавтомобилей «Тайфун» дают 100 млн рублей на развитие

Фонд развития промышленности (РФП) предоставит льготный кредит на сумму 70 млн руб. набережночелнинскому заводу «Ремдизель» (производитель бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»). Еще 30 млн руб. предприятию выделит Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Как сообщил РФП, средства пойдут на на модернизацию производства запасных частей и комплектующих для грузовиков «КамАЗ». Общая стоимость проекта составляет 126 млн руб., из которых 26 млн руб. составят собственные средства «Ремдизеля». В результате завод планирует ежегодно производить более 2,6 млн запасных частей: коробки передач, картеры маховика, коллекторы, головки цилиндров, рычаги, патрубки и водяные трубы.

В частности, предполагается, что предприятие закупит на предоставляемые средства комплекс 3D-принтеров и обрабатывающие центры.

Как сообщал "Ъ-Казань", менее месяца назад «Ремдизель» получил беспроцентный заем Фонда развития моногородов в объеме 199,7 млн руб. в качестве софинансирования проекта стоимостью 249,6 млн руб. по увеличению выпуска автомобилей специального назначения семейства «Тайфун».

АО «Ремдизель" работает с 1978 года. Компания разрабатывает и производит бронированные автомобили «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел», а также ремонтирует принадлежащий Минобороны РФ парка автотехники «КамАЗ», «Урал» и МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"