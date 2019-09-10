Производитель бронеавтомобилей «Тайфун» занял 200 млн рублей на расширение производства

АО «Ремдизель» (Набережные Челны, производитель спецтехники) привлекло беспроцентный заем Фонда развития моногородов на развитие производства в объеме 199,7 млн руб. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз фонда, общая сумма инвестиций с учетом собственных средств компании составит 249,6 млн руб.

Средства пойдут на создание на базе действующих мощностей «современного, высокотехнологического производства, позволяющего увеличить выпуск автомобилей специального назначения семейства "Тайфун"».

АО «Ремдизель" работает с 1978 года. Компания разрабатывает и производит бронированные автомобили «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел», а также ремонтирует принадлежащий Минобороны РФ парка автотехники «КамАЗ», «Урал» и МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный).

Как писал "Ъ-Казань", Зеленодольский судостроительный завод имени Горького приступает к строительству малого ракетного корабля «Тайфун» проекта 22800.

"Ъ-Казань"