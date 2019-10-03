РЖД подписала контракт с Кубой на модернизацию дорог на €1,88 млрд

«Российские железные дороги» (РЖД) подписали контракт с «Железными дорогами Кубы» на реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Кубы. Стоимость соглашения — €1,88 млрд, сообщается на сайте РЖД. Контракт будет выполнен в течение десяти лет.

Восстановление и модернизация будет проходить по российским технологиям и с использованием российской техники. Реконструкция затронет более 1 км железных дорог. Также будет создан единый диспетчерский цен по управлению движением поездов, а кубинских железнодорожников обучат сотрудники ведущих транспортных вузов России.

«Мы готовы поделиться своим опытом и продолжить совместную работу в формате долгосрочного партнерства. Реализация этого масштабного проекта будет иметь ощутимый позитивный эффект для экономики Кубы»,— заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, в результате модернизации повысятся безопасность и скорость перевозок, мобильность населения. Транспортная система Кубы станет более доступной и устойчивой.