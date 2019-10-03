Американская автомобильная ассоциация: современные системы помощи водителям практически бесполезны

Американская автомобильная ассоциация (ААА) США провела исследование современных систем помощи водителю и пришла к выводу, что все они не уберегают от смертельных аварий. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование, системы безопасности, предназначенные для того, чтобы автомобиль не сбил пешехода, не срабатывают в критических ситуациях и слишком часто не замечают людей на дороге в ночное время суток.

ААА проверила четыре модели автомобилей: Chevrolet Malibu, Honda Accord, Toyota Camry и Tesla Model 3. Организация провела тесты, воспроизведя самые опасные для пешеходов ситуации на дорогах. Среди них, например, ситуация, когда ребенок выскакивает на дорогу из-за припаркованных у обочины машин или когда пешеход начинает переходить дорогу перед автомобилем, поворачивающим направо.

В результате выяснилось, что тестируемые системы безопасности начали испытывать проблемы уже на скорости около 30 км/ч. Так, например, ребенок был сбит в 89% случаев, а при правом повороте манекен пешехода был сбит вообще всеми автомобилями. На скорости 40 км/ч встроенные системы безопасности оказались фактически бесполезными, а в ночное время суток автомобили и системы и вовсе не успевали идентифицировать на дороге пешехода и активировать систему торможения. При этом, как отмечает ААА, именно в ночное время суток происходит три четверти смертельных аварий с участием пешеходов.

Кирилл Сарханянц