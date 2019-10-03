Uber запускает приложение для поиска работы

Uber выходит на новый для себя рынок: в пятницу компания запустит в Чикаго сервис Uber Works, который будет помогать местным жителям найти сезонную работу. При этом, как отмечает Financial Times, само приложение существует уже около года и прошло тестовые испытания в Чикаго и Лос-Анджелесе. Со временем Uber намерена расширить географию работы сервиса.

Прежде всего приложение рассчитано на помощь «синим воротничкам», то есть офисным работникам. В нем пользователи смогут найти информацию обо всех рабочих сменах, доступных на текущий момент на рынке труда Чикаго, а также узнать подробную информацию о них: размер платы, место работы и требующиеся навыки. Сама Uber будет сотрудничать с американскими кадровыми агентствами, в том числе с TrueBlue — одним из крупнейших агентств США.

Кирилл Сарханянц