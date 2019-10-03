«Газпром» объединит усилия с ИНК

«Газпром» договорился о разработке двух месторождений в Красноярском крае с Иркутской нефтяной компанией. Монополия для совместной работы предоставит Собинское месторождение с запасами около 160 млрд кубометров газа, на базе которого компания хотела построить газохимию из-за высокого содержания гелия, от ИНК в сделку войдет Пайгинский участок. Получение новых активов в Красноярском крае стало актуально для «Газпрома» после поручения президента Владимира Путина проработать вопрос поставок оттуда газа в Китай через Монголию.

«Газпром» и Иркутская нефтяная компания в рамках Петербургского международного газового форума подписали меморандум о намерениях в области совместной разработки месторождений в Красноярском крае. Речь идет о разведке, добыче, транспортировке, переработке и реализации углеводородного сырья на Собинском месторождении (принадлежит структуре «Газпрома»), Пайгинском месторождении и Пайгинском участке (владеет ООО «Пайга», подконтрольная ИНК). Компании планируют подготовить технико-экономическое обоснование по совместному освоению месторождений.

Собинское нефтегазоконденсатное месторождение принадлежит ООО «Газпром добыча Краснодар». Запасы газа по категории С1+С2 оцениваются в 159 млрд кубометров.

Месторождение содержит большое количество гелия 0,58%. В связи с этим «Газпром» рассматривал вариант строительства на базе Собинского месторождения газоперерабатывающих и газохимических мощностей.

Проект планировалось реализовать с японской Itochu, в 2008-м компании подписали соглашение о совместном исследовании по проекту. Но в итоге его признали нерентабельным. Запасы Пайгинского участка не раскрываются.

«Газпром» в ближайшие два года собирается активизировать геологоразведку в Красноярском и Иркутском регионах после того, как в начале сентября президент Владимир Путин поручил компании рассмотреть вариант поставок газа из этих регионов в Китай через Монголию. О поставках газа по западному маршруту мощностью 30 млрд кубометров газа в год «Газпром» и китайская CNPC договорились в 2015 году.

Как отмечал 9 сентября зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов, компания ведет поисково-разведочное бурение на нескольких открытых месторождениях в Красноярском крае, но Собинское среди них не называлось. Речь шла об Абаканском, Ильбокичском и Имбинском месторождениях, а также сейсморазведочных работах и доразведке в пределах Ковыктинского и Хандинского участков. Но при этом отмечалось, что проводится оценка и подготовка перспективных поисковых объектов на участках «Газпрома». Кроме того, компания отмечала, что рассматривается возможность получения там новых лицензионных участков недр для расширения ресурсной базы. Монголия не первый год предлагает России организовать транзит газа по своей территории, но «Газпром» рассматривал строительство западного маршрута напрямую в КНР на участке общей границы между Казахстаном и Монголией.

Восточный маршрут поставок газа в Китай — «Сила Сибири» — «Газпром» планирует с опережением запустить 1 декабря 2019 года. По нему газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в восточные районы КНР. Общая стоимость проекта в ценах 2011 года оценивалась почти в 800 млрд руб. Объем прокачки по договору 2014 года составит 38 млрд кубометров. Помимо этого рассматривается вариант продажи дополнительно 5–10 млрд кубометров газа по этому направлению.

Ольга Мордюшенко