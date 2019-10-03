95-летие со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамассского

1 октября в Нижегородском областном информационном центре состоялась пресс-конференция, посвященная 95-летию со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамассского Николая (Кутепова).

Владыка Николай возглавлял Нижегородскую епархию более 20 лет. Внес неоценимый вклад в возрождение православной церковной жизни в области. Поделиться личными воспоминаниями о митрополите, рассказать о деятельности фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» собрались представители епархии, правительства области, учреждений культуры и руководители Фонда.

Илия, епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии:

— Для многих владыка Николай был любящим отцом: справедливым, доступным, авторитетным. Он никогда не принимал скоропалительных решений. Решение святейшего патриарха Алексия II и священного синода РПЦ в отношении митрополита Николая было таково — как живую легенду Русской православной церкви оставить на своем месте.

Человек жив на этом свете, пока живет память о нем, именно в этом основная роль общественных организаций.

Олег Лавричев, председатель попечительского совета Нижегородского регионального общественного фонда, генеральный директор АПЗ, депутат ЗС НО:

— Мы пытаемся сохранить духовное наследие владыки Николая и доносить в особенности для молодого поколения и для тех, кого интересует история, традиции, те основополагающие истины, которые митрополит своим служением проводил в жизнь.