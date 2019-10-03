«БизнесОптима» купила ВРК-3 за 8,65 млрд рублей

Покупателем 100% минус одной акции АО «Вагонная ремонтная компания-3» (ВРК-3) у ОАО РЖД стало ООО «БизнесОптима», следует из протокола торгов, опубликованного ВТБ. ООО заплатило за ремонтный актив 8,650 млрд руб. при стартовой цене 7,016 млрд руб.

К торгам были допущены еще трое претендентов — АО «Вагоноремонтный завод», ООО «Регионтранссервис» и ООО «ТрансРесурс».

ВРК-3 пытаются продать много лет, но ранее торги при той же стартовой цене проводились при менее благоприятной ценовой конъюнктуре и признавались несостоявшимися.

Наталья Скорлыгина