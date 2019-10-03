На крупнейшем в России троллейбусном заводе продлен режим простоя до конца октября

На крупнейшем в России предприятии по производству троллейбусов АО «Тролза» продлен режим простоя. Как сообщили в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, он продлится до конца октября.

Как пояснили в ведомстве, на предприятии работают 275 человек, из которых в простое находятся 89. По данным на 1 октября, с начала года по сокращению штата были уволены 313 человек. Режим простоя длится с марта.

Проблемы на заводе начались из-за недостатка оборотных средств. В 2018 году предприятие смогло продать лишь 125 машин, что составляет 46,1% к уровню 2017 года.

Подробнее о ситуации на заводе — в публикации “Ъ” «Производителю троллейбусов насчитали недоимки».

Сергей Петунин, Саратов