Люпита Нионго стала амбассадором благотворительного проекта Watch Hunger Stop

Актриса Люпита Нионго присоединилась к благотворительному проекту Watch Hunger Stop. Уже седьмой год проект поддерживает Всемирную Продовольственную Программу (ВПП) и ее программу школьного питания. В прошлом году ВПП обеспечила школьным питанием более 18 миллионов детей в 60 странах, в том числе благодаря продаже специальной продукции бренда Michael Kors. Главная тема кампании Food Is Love. Программа школьного питания обеспечивает детей едой в неблагополучных регионах и стимулируют семьи отправлять своих детей в школу, особенно девочек.

«Я горжусь тем, что поддерживаю проект Watch Hunger Stop, который собирает средства с целью положить конец проблеме голода, помогает увеличить шансы для бедных учащихся. Школьники, которые хорошо питаются, могут лучше учиться. Это помогает в будущем получить больше возможностей в жизни. Также Michael Kors и ВПП ежедневно содействуют расширению возможностей для девочек и женщин», — комментирует актриса Люпита Нионго, активная защитница прав женщин, сторонница сохранения дикой природы, глобальный посол слонов в международной организации охраны природы WildAid.

Каждый год 16 октября в честь Всемирного Дня Продовольствия Michael Kors выпускает специальную продукцию, разработанную для сбора средств программы ВПП. В этом году представлена футболка и сумка с надписью LOVE. Начиная с 1 октября, они будут доступны для покупки онлайн и в некоторых магазинах марки по всему миру. Средства, собранные проектом, направляются на поддержку программы школьного питания ВПП ООН. Более того за каждый снимок «селфи» с футболкой или сумкой и тегом #WatchHungerStop в Инстаграм Michael Kors сделает дополнительное пожертвование в ВПП ООН.

В течение всего октября клиенты могут сделать пожертвование напрямую в ВПП в некоторых магазинах MICHAEL KORS по всему миру и на сайте марки. Сумма в 5$ может прокормить ребенка в школе в течение месяца.