Топ-менеджеры уральских холдингов попали в список лучших управленцев страны

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» составили 20-й ежегодный «ТОП-1000 российских менеджеров». Рейтинг строится по принципу «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев. Такая методика позволяет получить максимально аутентичную оценку профессиональной репутации коллег.

В список попали топ-менеджеры нескольких уральских компаний.

Так, в числе лучших менеджеров были отмечены генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский и президент УГМК Искандар Махмудов. А также пять сотрудников Трубной металлургической компании: директор дирекции по маркетингу Сергей Алексеев, заместитель гендиректора по международному рынку Андрей Пархомчук, руководитель службы корпоративных и имущественных отношений Ольга Николаева, замгендиректора по правовым вопросам Андрей Зимин и замгендиректора по логистике Михаил Аненков.

Среди лучших названы и сотрудники тюменского «СИБУР-Холдинга»: председатель правления Дмитрий Конов, исполнительный директор Сергей Комышан, управляющий директор по экономике и финансам Александр Петров, директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах присутствия Станислав Каспаров, управляющий директор Марина Медведева, директор по корпоративным коммуникациям Артур Борцов, глава юридической поддержки Алексей Никифоров, директор по информационным технологиям Владимир Савкин и директор по связям с государственными органами Алексей Шахов.