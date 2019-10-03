Росавиацию просят проверить назначение Михаила Молоканова директором липецкого аэропорта

Оппозиционный депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников обратился в Росавиацию с просьбой проверить назначение на должность директора липецкого аэропорта экс-начальника областного УМВД Михаила Молоканова. «Полагаю, что директор аэропорта должен иметь соответствующий опыт работы в авиационной отрасли или авиационное образование. Михаил Молоканов никакого опыта работы в авиации не имеет»,— следует из обращения, опубликованного господином Хомутинниковым.

48-летний Михаил Молоканов официально возглавил аэропорт Липецка сегодня. Он сменил 71-летнего Владимира Малахова, руководившего аэропортом более десяти лет.

О назначении Михаила Молоканова — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин