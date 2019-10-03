Рогозин считает проект корабля Starship выполнимым лишь на 20%

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что его не впечатлила презентация сверхтяжелой ракеты-носителя Starship американской компании SpaceX, которую провел Илон Маск 29 сентября. По мнению господина Рогозина, проект может быть выполнимым лишь на 20%.

«Смотрел презентацию. Не впечатлила,— сказал глава "Роскосмоса", отвечая на вопрос ТАСС.— Мы запросили мнение технических специалистов, они считают, что реализуемо из того, что было сказано, процентов 20. Все остальное — это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который нужен для привлечения инвесторов».

Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что сверхтяжелая ракета-носитель Starship впервые полетит через 1–2 месяца. Она снабжена семью двигателями Raptor и предназначена для вывода полезной нагрузки на орбиту с возможностью последующего возвращения и запуска. Его основной задачей будут полеты на другие планеты, в первую очередь на Марс.