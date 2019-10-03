Розничные цены поднимаются в сезон

Розничные сети ожидают подорожания продуктов. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, по итогам года цены вырастут примерно на 3,5%. Заметнее всего в октябре и ноябре подорожают яйца, мясо птицы и сахар. В расчетах эксперты учитывали показатели инфляции, издержки производителей и изменения в регулировании.

Но в основном подорожание связано с сезонным фактором, отмечает директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко. Причем рост цен, как ожидается, будет ниже уровня инфляции. «Есть несколько пиков роста сезонных цен. Это и 1 сентября, когда дорожают определенные категории продуктов, как правило, связанные с учебой, со школой. Это Новый год, когда происходит рост цен в преддверии приобретения товаров, как-то связанных с праздниками. Традиционные пики происходят из года в год. Рост ниже той инфляции, которую прогнозируют государственные органы, в том числе из-за того, что сети, как правило, стараются сдерживать его, компенсировать продукцией, которую нам передают поставщики для реализации в сетях за счет собственных доходов. По нашей оценке, рост можно назвать не таким существенным. Хотя, конечно, для большинства россиян он будет заметен. Когда реальные доходы населения падают, даже небольшое подорожание ощутимо для потребителей»,— заявил Власенко.

С 1 января в России вырос НДС — с 18% до 20%. Из-за этого эксперты прогнозировали резкое подорожание в том числе социально значимых товаров с пониженной ставкой. Но падение доходов населения заставило производителей сокращать расходы и сдерживать цены, чтобы сохранить спрос, считает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков: «Покупатель не может лишнюю копеечку выложить. И мы работаем на минимальных себестоимостях, все оптимизируют свои бизнес-процессы, насколько это возможно, пытаются выискать более дешевое сырье, чтобы что-то заменить, таким образом поддержать потребление при условии, что у населения денег больше не стало. Кроме того, на деньги, которые есть в кармане, купить можно меньше.

Ритейл — очень относительный сдерживатель.

Это как сжатая пружина. Потом вы понимаете, что вы останетесь без товара на полке, так как уже все предприятия этой категории приняли повышения, кто-то начинает останавливать поставки, и вы тогда вынуждены, собственно, принять цену для всей категории. То есть для покупателя это чревато чем: он приходит, видит данный товар уже по совершенно другой цене, практически весь и одновременно».

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По данным Росстата, в прошлом году цены на продукты выросли почти на 5%. Это на 0,5% больше уровня инфляции.

Илья Сизов