КРБ призывает в свои ряды

Инициативная группа по организации ассоциации натуралистов основала Коллегию русских ботаников (КРБ). Среди основателей группы — ведущие ученые Петровской академии.

В списке организаторов КРБ: агроном В. А. Бекетов, профессор В. Р. Вильямс, заведующий учебным отделом Качалкинской опытной станции А. М. Дмитриев, аналитик Петровской академии М. И. Короткова, студент академии С. П. Молчанов, ботаники А. П. Модестов, И. А. Титов и П. А. Завитаев, помощник заведующего льняной опытной станцией И. И. Рябов, автор книги «Московская флора» Д. П. Сырейников. Своим почетным председателем члены инициативной группы избрали профессора К. А. Тимирязева.

Членом КРБ может стать любой желающий, имеющий дело с растениями и опирающийся на научные знания и умения, независимо от образовательного ценза.

Основные задачи коллегии: 1) регистрация и объединение всех русских ботаников, чуждых чиновного духа ученой касты; 2) представление своим членам должной научной обстановки для их научных работ и средств к жизни; 3) научная взаимопомощь членов коллегии; 4) плебисцитная оценка научных работ русских и иноземных ботаников; 5) устройство курсов и лекций с целями просветительными, а также специальных курсов и занятий для подготовки и усовершенствования научных работников коллегии; 6) участие во всероссийском конкурсе при замещении ученых должностей; 7) охрана научно-ботанического достояния Республики; 8) организация книгоиздательства по ботанике; 9) организация интернациональной коллегии ботаников.

КРБ, стоя на страже научных интересов, будет следить за тем, чтобы научные должности замещались лучшими силами страны и чтобы в ботанических учреждениях Республики не находили себе места бездарность, посредственность, бюрократизм и синекурное прозябание.

О создании коллегии сообщила газета «Известия» 8 февраля 1919 года.

Материал подготовил Алексей Алексеев