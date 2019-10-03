«Садко Next» доехал до клиента

Пермский дилер Горьковского автозавода, компания «ГРУЗАВТОИМПОРТ», на минувшей неделе провел презентацию нового полноприводного грузовика автозавода «Садко Next». В ходе мероприятия состоялась пресс-конференция, на которой представители компании «ГРУЗАВТОИМПОРТ» ответили на вопросы журналистов. Как отметил руководитель отдела продаж ООО «ГРУЗАВТОИМПОРТ» Денис Давыдов, несмотря на закрытый статус мероприятия, ознакомиться с новинкой получилось у нескольких десятков человек – от частных водителей до руководителей компаний. Это подтверждает, что, хотя «Садко Next», в отличие от той же «Газели», узконишевый автомобиль, но на рынке его ждут. На различных форумах «Cадко Next» уже окрестили преемником ГАЗ-66, знаменитой «шишиги».

Впрочем, современный рынок предъявляет повышенные требования к характеристикам даже суровых грузовиков-внедорожников. По словам Дениса Давыдова, главное отличие Садко Next от «старших братьев» – это высокий для автомобилей такого класса уровень комфорта при сохранении внедорожных качеств. Так, за счет применения новых технических решений передачи в КПП «Садко Next» теперь переключаются с помощью джойстика. Важной опцией в плане комфорта стала и возможность управления раздаточной коробкой с помощью переключателя в салоне автомобиля. У предшественников управление осуществлялось двумя рычагами. Сама коробка имеет усиленный картер, который защищает ее от повреждений. Пневматическая тормозная система обеспечивает эффективное торможение с небольшим усилием на педаль.

«Садко Next» комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 149 л. с., который ставится на «обычные» «Газон Next». Большей мощности новому грузовику не нужно. «Все прекрасно знают, что для езды по бездорожью, преодоления бродов и болот важна не мощность двигателя, а его крутящий момент», – отметил директор по продажам. По его словам, на ЯМЗ-534 крутящий момент составляет 490 Н·м, что позволяет машине уверенно чувствовать себя не только за пределами асфальта, но и вообще каких-то дорог. Клиренс грузовика – 315 мм. Ходовые характеристики машины позволяют преодолевать водные преграды глубиной до 1,2 м, а также подъем крутизной до 60%.

При этом среди отечественных производителей «Садко Next» конкурентов не имеет, машины подобного класса серийно в России не производит больше никто. Другие автомобили линейки ГАЗ, например «Газель Next» или «Газон Next», создавались под иные задачи, так что на долю рынка «Садко» они претендовать не будут. Как говорит Денис Давыдов, цена премьерной модели в базовом варианте составляет чуть больше 2 млн руб. Зарубежные «одноклассники», например, стоят значительно дороже.

Сейчас «Садко Next» выпускается в комплектации со стандартной колесной базой 3770 мм и трехместной кабиной. В стандартную комплектацию машины, как и в «Газон Next», входят стеклоподъемники, бортовой компьютер, климатическая установка, а также подогрев зеркал. Комфорт водителя обеспечивает подрессорное сиденье с поясничным подпором и обогревом. Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами Елена Чалая говорит, что в будущем ГАЗ планирует изготавливать грузовик с базой, увеличенной до 4515 мм, и двухрядной шестиместной кабиной. С учетом того, что основная среда эксплуатации машины – это бездорожье, «Садко Next» может комплектоваться под конкретные задачи нефтяников, геологов или ученых. На шасси «Садко Next» возможно смонтировать около 200 видов спецтехники: это, например, бурильно-крановая машина, топливный автозаправщик, различные варианты вахтовок и лабораторий. При необходимости мы можем индивидуально доработать машину по техзаданию клиента. Среди дополнительных опций «стандартного» автомобиля – установка механической лебедки, шноркеля, дополнительного топливного бака, устройства для крепления прицепа, а также противотуманных фар.

Значительная степень унификации автозапчастей с другими автомобилями ГАЗ позволит производить ремонтное и сервисное обслуживание в максимально короткие сроки. Руководитель станции сервисного обслуживания «ГРУЗАВТОИМПОРТ» Вадим Филимонов отмечает, что 100% необходимых запчастей находится на складах, а это значит, что при таком же проценте обращения в сервис задачи по ремонту и обслуживанию будут решаться за один день. Гарантия производителя для «Садко Next» составляет восемь лет. «Кабина машины сделана из оцинкованной стали, внутри используется ударопрочный пластик, все это увеличивает срок службы автомобиля», – пояснил он. Высокое качество изготовления автомобиля обеспечивается и за счет использования роботизированных систем на ключевых участках сборки и жесткого контроля ОТК.

В Перми новый грузовик-внедорожник «Садко Next» можно приобрести в автоцентрах «ГРУЗАВТОИМПОРТ» на улице Спешилова, 111, и Рязанской, 103.