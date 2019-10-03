«Лаборатория Касперского» предупредила о мошенничестве с вакансиями в такси

«Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск мошенничества с вакансиями диспетчера службы такси, сообщает пресс-служба компании. Мошенники рассылают по случайным адресам предложения об удаленной работе с заработком до 5 тыс. руб. в день. В письме содержится ссылка на сайт организации, которой якобы нужны сотрудники, причем страница выглядит очень правдоподобно.

Когда пользователь нажимает на кнопку «Проверить доступность вакансии», она оказывается актуальной. Человеку предлагают пройти регистрацию, а затем перенаправляют в личный кабинет, где уже есть заказы, которые надо обработать,— назначить автомобиль из списка. После обработки заказа на счет приходит несколько сотен рублей. Для того чтобы снять деньги, нужно открыть зарплатный счет, оформление которого стоит 240 руб. В итоге пользователь не получает ничего, и деньги переходят к мошенникам. Чтобы заманить клиента, мошенники используют психологические приемы и используют стремление человека заработать легкие деньги.

«Если вы получили подобное письмо, мы рекомендуем, прежде чем соглашаться и делать ответные шаги, поискать отзывы о потенциальном работодателе в интернете и уточнить через официальные каналы связи, действительно ли существует предлагаемая вакансия»,— отметила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова. Если для получения зарплаты нужно сначала перевести кому-то деньги, скорее всего, это мошенники, добавила она.

Ранее “Ъ” писал об увеличении случаев мошенничества с подменой номеров, с которыми сталкиваются банки и операторы связи. По данным ЦБ, за прошедшее лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров, однако участники рынка считают, что проблема гораздо серьезнее.

О мошенничестве с подменой номеров читайте в материале “Ъ” «Мошенники заняли телефоны».