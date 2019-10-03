«Большой бренд и большой художник нашли друг друга»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему дизайнера марки Алессандро Микеле нельзя отнести к стилю кэмп.

Gucci — главный показ миланской недели моды. Ажиотаж, по крайней мере, вокруг него, нешуточный. Даже пройти в Gucci Hub на Via Mecenate, где он традиционно проходит, в этот раз было непросто. Движение по улице практически перекрыли, и не из-за Игги Попа или Джареда Лето, а они были в числе VIP-гостей показа. Блокировали улицу поклонники китайского певца и актера Сяо Чжана. Ему 28 лет, он звезда жанра mandopop, то есть музыки, исполняемой на северном китайском диалекте.

Но куда больше людей, около тысячи приглашенных, все же пришло на Via Mecenate посмотреть не на Сяо Чжана, а на модное шоу. И Алессандро Микеле, в отличие от китайского исполнителя, которого фанаты так и не увидели, не разочаровал: показ был великолепен. Сценография с траволаторами, на которых в первой части модели стояли недвижимо, а во второй ходили по ним, перемещаясь стремительно и эффектно. Монохром не то смирительных рубашек, не то спецодежды в первой части, сменившийся яркостью, вещами-декларациями и этой продолжающейся игрой в «мальчики как девочки, девочки как мальчики», а Микеле играет в нее безупречно.

Не слишком хорошо разбирающиеся в моде люди называют стиль Микеле кэмпом. Отчего — сложно сказать. Видимо, яркость, блестки и смелые сочетания вводят их в заблуждение. Или с кэмпом они познакомились, только когда он стал темой ежегодного Met Gala. Кэмп — это театральность и гротеск, но еще и сочетание возвышенного и низменного, и некоторая вульгарность. Вот последних у Микеле нет совершенно. Кэмп — это Либераче, кэмп — это Ру Пол. А Микеле и его модели — совсем не кэмп.

В новом шоу весна-лето 2020 он стремиться написать программное заявление. Человеком управляет общество, мода может стать инструментом сопротивления через самовыражение. Мода может помочь заявить о себе, стать свободным, заставить всех увидеть личность. И эта личность может носить прозрачные платья и пайетки, использовать как аксессуар плетки, надевать разных цветов кроссовки, патронташи на щиколотку, подушки как рюкзак на спину — все это было на шоу. И эти кроссовки, и бейсболки, и куртки с надписью Gucci Orgasmique непременно станут предметами желания, фанатов у которых будет не меньше, чем у Сяо Чжана.

В новой коллекции Микеле решил дать больше простых линий, постепенно отошел от многослойности и сложносочиненности. А еще, хоть и GG, и пчелы, и красно-зеленые полосы присутствуют, им уделяется меньше внимания. Ему уже не надо подтверждать, что все это настоящий Gucci. Микеле и есть Gucci. И это прекрасно. Большой бренд и большой художник нашли друг друга.