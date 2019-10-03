Газовые автомобили в России могут получить право бесплатной езды по платным дорогам

Автомобилям с газовым двигателями в России предложено разрешить бесплатный проезд по платным дорогам, сообщает ТАСС со ссылкой на «Российское газовое общество» (РГО).

«Предлагается дать право на бесплатный проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования газомоторным грузовикам категории 3, всем видам монотопливных газомоторных автомобилей — право на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог», — отметили в РГО в письме на имя вице-премьера Дмитрия Козака.

Напомним, ранее появилось предложение дать бесплатный проезд по платным дорогам владельцам электромобилей.