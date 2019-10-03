Прокуратура проверит обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими в Ростове

По факту ДТП с четырьмя пострадавшими в Ростове на ул. Королева прокуратура Ростовской области начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло вчера в 9:24. Водитель автобуса МАЗ маршрута № 83 «Центральный Рынок-Темерник» не справился с управлением и допустил наезд на столб. В салоне на момент аварии находилось десять человек.

В ДТП пострадали четыре пассажира автобуса. Водитель за медицинской помощью не обращался. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Дарья Голякова