В результате ДТП с автобусом в Ростове пострадали четыре человека

В Ростове на ул. Королева сегодня в 9:24 пассажирский автобус врезался в столб, рассказали „Ъ-Юг“ в пресс-службе МВД по Ростовской области.

«Водитель автобуса МАЗ маршрута № 83 ''Центральный Рынок-Темерник'' не справился с управлением и допустил наезд на столб. В салоне на момент аварии находилось десять человек»,— рассказали ведомстве.

В аварии пострадали четыре пассажира автобуса. Водитель за медицинской помощью не обращался. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Дарья Голякова