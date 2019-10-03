«Дальпитерстрой» погасил задолженность перед ГУП «ТЭК СПб»

Компания ООО «СК Дальпитерстрой» погасило задолженность перед «ГУП «ТЭК СПб». Об этом сообщает «Фонатнка.ру» со ссылкой на застройщика.

В стройкомпании объяснили, что долг за тепло возник из-за спора с « Лентеплоснабом», который обеспечивал теплом Колпинский и Пушкинский районы Петербурга. Причем «Дальпитерстрой» пытался взыскать с компании задолженность за выполненные работы. За время спора «Лентеплоснаб» обанкротился, а объекты теплоснабжения перешли к ГУП «ТЭК СПб».

Ранее в ГУП заявили, что предприятие добилось ареста имущества строительной компании из-за задолженности в 10 млн руб.