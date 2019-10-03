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ГУП «ТЭК СПб» добился ареста имущества компании «Дальпитерстрой» из-за долга

По иску ГУП «ТЭК СПб» арестованы объекты недвижимости ООО «СК «Дальпитерстрой». Как сообщили в пресс-службе предприятия, причиной ареста стал долг за тепло.

Строительная компания задолжала ТЭК более 10 млн рублей, еще 2,7 млн рублей составляют пени. Долг по платежам образовался с марта 2016 года.

Общая площадь арестованных активов составляет около 1,3 тыс. кв. м. Недвижимость оценивается в 158 млн руб. Если задолженность погашена не будет, арестованные площади будут проданы в счет долга.

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