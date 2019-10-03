Алексей Антонов анонсировал открытие МКАС и заседание пресс-клуба ТПП РФ на Саратовском экономическом форуме

Сегодня организаторы II Саратовского экономического форума «Движение только вперед!» встретились с журналистами на пресс-завтраке. Министр экономического развития региона Юлия Швакова и президент ТПП Саратовской области Алексей Антонов поделились с представителями СМИ планами на предстоящий форум и анонсировали главные площадки.



По словам Юлии Шваковой, в этом году Саратовский экономический форум посетят представители делегаций из 11 стран, среди которых Корея, Иран, Белоруссия, Турция, Испания, Люксембург, Казахстан. Всего в рамках форума запланировано подписание 40 соглашений, нацеленных на реализацию инвестиционных проектов.

Алексей Антонов заверил, что организаторы учли ошибки прошлого форума и выработали единую концепцию, которая заключается в создании необходимой инфраструктуры для развития инвестиционной привлекательности региона. «Основная задача форума — развитие бизнеса в Саратовском регионе», — подчеркнул Антонов.

Также президент саратовской ТПП обсудил с журналистами предстоящее пленарное заседание, тема которого посвящена развитию транспортной инфраструктуры. По его словам, сегодня РЖД планирует строительство обхода Саратова, также через регион пройдет один из самых протяженных участков трассы Шанхай — Гамбург. Планируется реализация других крупных транспортных проектов.

Кроме того, гости II Саратовского экономического форума станут участниками 9 площадок, на которых обсудят цифровую трансформацию региона, точки роста МСП, предпринимательские вакансии, конкурентоспособность АПК, туризм. Впервые на площадке форума пройдут инвестиционные публичные дебаты «Бизнес и власть — полный контакт», направленные на выработку совместных решений по развитию делового климата нашей области.

Алексей Антонов анонсировал торжественное открытие отделения международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ в Саратове, которое состоится в рамках работы форума 11 октября в 11 часов. «Открытие отделения МКАС в Саратове упростит решение арбитражных споров для бизнеса. Предприниматели сегодня должны быстро решать свои вопросы, минимизируя финансовые и временные потери, и двигаться дальше», — отметил он.

Интересной для журналистов и участников регионального медиа-рынка станет заседание пресс-клуба, организованного комитетом по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций при ТПП РФ на тему «Региональные медиа как инструмент социально-экономического развития региона и укрепления его инвестиционной привлекательности». Оно пройдет 11 октября в 12 часов на площадке №4 форума. В заседании примут участие вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, президент ТПП региона Алексей Антонов, представители облправительства, министерства информации и печати, члены комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций и гильдии СМИ и медиакоммуникаций саратовской ТПП, средства массовой информации, пресс-секретари предприятий, деловое сообщество. Модератором выступит Игорь Потоцкий — председатель комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникации при ТПП РФ.

Во время дискуссии предполагается обсудить роль СМИ в экономическом развитии регионов на примере Саратовской области, а также рассмотреть механизмы взаимодействия делового сообщества и СМИ, факторы, влияющие на развитие предпринимательства в стране и регионах, оказываемую журналистами помощь бизнесу, инструменты современной экономической журналистики. Алексей Антонов пригласил к участию всех заинтересованных.

Желающим принять участие в работе пресс-клуба просьба сообщить в пресс-центр ТПП Саратовской области по телефону +7 8452 390-433, press@sartpp.ru.