«Город вырублен прямо в скале»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает об особенностях испанского Сетениль-де-лас-Бодегас, китайского Гальштата и американского Слэб-сити.

Путешествуем сегодня по городам, которые считаются необычными. Например, австрийский город в Китае. Теперь жители Поднебесной могут попасть за границу, не покидая территории своей страны: они построили собственную версию австрийского городка Гальштат. Сначала была возведена церковь, а затем ее окружили улицы, являющиеся просто близнецами австрийских. Кстати, цены на недвижимость в китайском Гальштате выше, чем в настоящем.

Но перенесемся в реальную Европу. Город Бюзинген-ам-Хохрайн — это немецкий эксклав в Швейцарии. Экономически он является ее частью, административно — частью Германии. Жители города пользуются как немецкими, так и швейцарскими автомобильными номерами, а футбольная команда «Бюзинген» является единственным немецким клубом, играющим в швейцарской лиге.

Теперь отправимся в США. Последний свободный город Слэб-сити — это в Калифорнии. Город населен пенсионерами, бывшими хиппи, бездомными, которым некуда больше податься. Они живут в трейлерах, живописных хибарах без адресов, водопровода и электричества. Все это звучит не очень уютно, однако люди, которые бывали в Слэб-сити, считают, что город просто замечательный. Здесь нет ни квартплат, ни коммунальных услуг, ни налогов.

И вновь переместимся в Старый Свет. Испанский Сетениль-де-лас-Бодегас — город, который привлекает внимание туристов всего мира, из-за того, что он не построен даже, а вырублен прямо в огромной каменной скале. Здесь есть улицы, над которыми нависает не небо, а тонны базальтовой породы. Может показаться, что они вот-вот обрушатся на вас, но своды держатся уже на протяжении многих столетий.

Продолжим как-нибудь о странных городах.