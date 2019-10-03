«Ай Вэйвэй рассказывает откровенные подробности своего детства»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич раскрывает некоторые детали картины Ai Weiwei: Yours Truly.

Режиссер Шерил Хайнс сняла документальный фильм с названием Ai Weiwei: Yours Truly (это как подпись в официальном письме, примерно звучит как «правдиво ваш»). Главной здесь оказалась история отца художника, который, находясь в 1950-х в ссылке как поэт-диссидент, получил анонимную открытку со словами поддержки, и то, как этот небольшой акт гуманизма оказал глубокое влияние как на отца, так и на сына, на трансформацию их идеологии и, наверное, даже на творческий путь. В фильме Ай рассказывает откровенные подробности своего детства, а его мать и брат вспоминают годы хозяйствования на краю пустыни Гоби.

Годы «гобийского» детства наряду с арестом в 2011 и последующим заключением — именно это стало основой для первой после освобождения в 2014-м большой выставки, проведенной в тюрьме Алькатрас. Организовала ее как раз режиссер фильма Хайнс, а называлась экспозиция, составленная из портретов узников совести всего мира, выполненных из кирпичей Lego, как всегда, замысловато: @Large: Ai Weiwei on Alcatraz.

Для заключающей экспозицию @Large финальной работы Ай предложил написать «послания надежды» заключенным активистам, фигурировавшим в портретах, и разослать открытки с национальными птицами и цветами стран заключения. Этот проект и получил название Yourself Truly. К моменту окончания выставки по всему миру было отправлено более 90 тыс. открыток. А потом заключенные и их семьи начали писать ответные письма.

В конце фильма сам Ай Вэйвэй наконец-то свободен и едет в Вашингтон, чтобы увидеть часть своей выставки, которая там экспонируется. Режиссер Шерил Хайнс вообще-то актриса (actor, как пишут политкорректные западные источники), снималась в сериалах и ситкомах, ее режиссерский дебют состоялся в 2009 в фильме «Настоящий лунный свет» с Мег Райан. Сейчас она активист. В 2011 поехала к Аю в Пекин, чтобы морально поддержать его во время 81-дневного заключения. Сейчас работает над полнометражным документальным фильмом Ai Weiwei: Your Trilogy.