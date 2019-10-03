Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о модели XT5, а также объясняет, как работает новая программа кредитования бренда.

На днях в Сети появился официальный трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец». На первых же секундах в кадре медленно проплывает огромный черный лимузин, а на стене дома позади видна большая надпись Cadillac. Собственно, возникший в 1902-м премиальный автомобильный бренд долгие годы приблизительно так и позиционировался: грандиозно, роскошно, дорого и немного олдскульно. Но несколько лет назад Cadillac существенно изменил свою политику, и модели последних поколений уже выпускаются под девизом Modern Luxury — «современная роскошь», и адресованы в том числе молодежной аудитории. А кто в наше время не хочет чувствовать себя молодым?

Вот, например, стильный и просторный кроссовер Cadillac XT5. C одной стороны, это салон с деталями, созданными вручную, с использованием ценных пород дерева и перфорированной кожи премиального качества. Плюс солидный V6 и надежный полный привод. А с другой стороны, это возможность трансформировать салон, хоть под пассажирские, хоть под грузовые нужды, подключить к медиасистеме смартфон или превратить внутрисалонное зеркало в экран с потоковым видео с камер на корме вашего автомобиля. XT5 оснащен самыми современными электронными системами комфорта и безопасности.

А еще с 1 октября Cadillac объявляет о запуске новой программы кредитования с остаточным платежом, который позволяет существенно снизить ежемесячный платеж. В рамках новой программы, приближаясь к окончанию срока кредитования, владельцу автомобиля предлагается несколько опций для погашения остаточного платежа на выбор. Например, можно обменять свой автомобиль Cadillac на новый по программе trade-in, доплатив разницу в цене либо оформив новый кредит; продолжить эксплуатацию автомобиля, продлив кредит еще на два года; оставить автомобиль при себе, выплатив остаточный платеж из собственных средств, а также продать автомобиль и оплатить остаточный платеж банку.

Все потому, что слово «современный» относится сегодня не только к владению автомобилем, но и к процессу его покупки.