В Сибири выросло число нераскрытых преступлений

За восемь месяцев этого года на территории Сибирского федерального округа зарегистрировано более 200 тыс. преступлений. Это на 0,4% больше, чем за январь-август прошлого года. Такие данные приводятся в статистическом сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в России.

Наибольшее число преступлений в Сибири зафиксировано в Кузбассе (36,1 тыс., +2,6%), Новосибирской области (33,1 тыс., +6,6%), Красноярском крае (31,1 тыс., +0,4%) и Иркутской области (30,5 тыс., +7%). Причем Новосибирская и Иркутская области вошли в список российских регионов с наибольшим приростом количества преступлений, заняв пятое и шестое места соответственно. Сильнее всего уровень преступности в Сибири снизился в Тыве (-9,9%), Омской области (-7,9%) и Томской области (-7,4%).

По данным Генпрокуратуры, количество нераскрытых преступлений в Сибири выросло на 7,2% и составило почти 77,7 тыс. Наибольший рост наблюдается в Иркутской области (+23,8%), Новосибирской области (+20,8%) и Кузбассе (+20,2%). Эти регионы вошли в общероссийский топ-5. Сильнее всего в округе число нераскрытых преступлений снизилось в Тыве и Омской области — на 43,8% и 11,1% соответственно.

Юрий Зуев