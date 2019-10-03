Липецким станкостроителям продлили домашний арест

Тверской районный суд Москвы продлил домашний арест липецким станкостроителям братьям Владимиру и Кириллу Петровым на два месяца, до 4 декабря, без изменений ранее установленных ограничений, сообщил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. В ходатайствах защиты о залоге и прогулках отказано. Следствие запрашивало продление домашнего ареста с ужесточением условий, требуя сократить круг лиц для общения до близких родственников, адвокатов и следователя. Защита просила о залоге в 5 млн руб. за каждого, а в случае сохранения домашнего ареста разрешить ежедневные прогулки.

В августе решением суда первой инстанции на повторном рассмотрении братья Петровы были освобождены из-под стражи и помещены под домашний арест. Кирилла Петрова и его брата Владимира обвиняют в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый связан с проектом строительства нового предприятия — СТП-ЛСП, который был реализован с привлечением 338,1 млн руб. со стороны «Ростеха». По версии следствия, подконтрольная Петровым компания «Интермаш» поставила на строящийся завод некондиционный продольно-шлифовальный станок ЛШП-120600 за 33,7 млн руб. Второй и третий эпизоды касаются поставок бэушных станков в войсковую часть №3533 (3,7 млн руб.) и ПАО «Нептун» (7,5 млн руб.).

О перспективах липецкого предприятия — в материале ''Ъ-Черноземье'' «“Ростех” становится за станки».

Ирина Лобанова