Ученые АлтГТУ создали технологию получения растительных аналогов мясных и молочных продуктов

Речь идет о продукции, обладающей повышенным содержанием белка и сбалансированным составом других веществ — липидов, углеводов и минералов. Она предназначена для функционального, например лечебного или спортивного, питания, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.



По словам ученых АлтГТУ, в настоящее время завершена разработка технологий получения растительных аналогов молока и сливок, определены основные технологические параметры получения растительных основ для пастообразных продуктов, паст и соусов.

Тенденция замены животных жиров на растительные не нова, такие продукты существуют на рынке более 15 лет. Однако именно сейчас этот сегмент стал заметным как на рынке, так и для потребителя. В определенной степени это связано с увеличением доли населения, имеющего непереносимость лактозы и молочного казеина, глютена и другими особенностями, отметили в АлтГТУ. В качестве сырьевой основы для производства таких продуктов выступает, как правило, зерно сои, зачастую генетически модифицированных сортов. А полученные из них продукты обычно содержат мало белка и других полезных для организма веществ, подчеркнули в министерстве.

В качестве альтернативы алтайские ученые предложили использовать для производства таких продуктов растительное сырье промышленного значения. Это семена и жмыхи различных масличных культур. Для получения из них растительных аналогов мясных и молочных продуктов они использовали, в том числе, ультразвуковые аппараты. По сравнению с традиционными методами, эта технология более быстрая и эффективная.

«Мы предлагаем производить не растительное мясо, а паштеты на растительной и мясорастительной основе. Продукция промышленного производства после гомогенизации будет выглядеть примерно как паштеты. Меняется не вид, а состав и пищевая ценность. Комбинация ингредиентов в растительном молоке такова, что оно напоминает молоко „отборное“, но с привкусом соответствующего масличного сырья — орешков, семечек»,—— пояснили в пресс-службе.

В ближайшее время выпуск продукции на растительной основе, разработанной алтайскими учеными, будет запущен на производственной площадке одного из предприятий региона.