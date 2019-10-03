Фильм «Сестренка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома» опередил по кассовым сборам и популярности голливудские фильмы. По данным ЕАИС Фонда кино, меньше чем за месяц картину посмотрели более 72 тыс. человек. Компания Walt Disney приняла решение продлить широкий прокат фильма.



Фильм «Сестренка» вышел на экраны в России 19 сентября 2019 года к 100-летию со дня рождения автора повести «Радость нашего дома» - классика башкирской советской литературы Мустая Карима. Военная драма на башкирском, украинском и русском языках снята кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда имени Мустая Карима. Режиссером выступил Александр Галибин.

Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Отношения Оксаны с ее названным братом Ямилем и другими деревенскими ребятами поначалу складываются непросто. День за днем дети вместе борются с трудностями военного времени, которые их объединяют.

Как отмечает пресс-служба компании-прокатчика Walt Disney, «Сестренка» - первый современный фильм на башкирском языке, вышедший в широкий кинотеатральный прокат. Кассовый сбор фильма превысил сборы фильмов «Тайна печати драконов», «Комната желаний», «Рэмбо: последняя кровь», «Вчера», которые стартовали в один день с «Сестренкой». По данным ЕАИС Фонда кино, меньше чем за месяц картина собрала 12,5 млн руб., ее посмотрели 72,5 тыс. человек. Walt Disney принял решение продлить прокат фильма.

Показы «Сестренки» состоялись в рамках кинофестивалей в Санкт-Петербурге, Плесе, Ялте, Светлогорске, Выборге, Волоколамске, Смоленске, Великом Новгороде и под Туапсе. Фильм получил гран-при Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост», приз зрительских симпатий на Всероссийском фестивале визуальных искусств в детском центре «Орленок», приз зрительских симпатий на международном фестивале военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж».