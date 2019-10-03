Открытие совместного проекта Государственного Эрмитажа и интернет-кинотеатра tvzavr «Кино в Эрмитаже» Благотворительный проект-эксперимент «Кино в Эрмитаже» откроется 11 октября 2019 года в знаменитом Эрмитажном театре премьерным показом серии короткометражных фильмов по сценариям Александра Цыпкина.

После показа литератор вместе с актерами и ведущим Александром Маличем представит свои фильмы и ответит на вопросы зрителей.

Проект, приуроченный к Году театра в России, организован Государственным Эрмитажем и онлайн-кинотеатром tvzavr и в случае успеха получит продолжение новыми предпремьерными показами и встречами со звездами мирового кинематографа на разных площадках Эрмитажа: в Театре, Главном штабе и Реставрационно-хранительском центре.

Представленные в Эрмитажном театре фильмы выбраны не случайно: «Все короткометражки Александра Цыпкина рассказывают о современных людях, живущих в большом городе, в том числе и в Санкт-Петербурге. Здесь они встречаются, влюбляются, прощаются, ведут дела — в общем, живут. Каждая киноистория сродни своеобразной театральной зарисовке, пронизанной энергией реальной жизни», — говорит вице-президент по стратегическим коммуникациям tvzavr Олеся Теплова.

В Эрмитажном театре фильмы, снятые по сценарию Александра Цыпкина, впервые будут объединены в полнометражное кино и представлены на большом экране. В серию войдут: «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач), «Утренний секс» (реж. Александр Цыпкин) и «Темная ночь. Анна Каренина» (реж. Радда Новикова).

«Мне бесконечно повезло, что мои истории вызывают интерес у продюсеров, режиссеров, что образы самих рассказов соглашаются воплотить в кинореальность лучшие актеры нашей страны. И, несмотря на большой успех короткометражных фильмов, у меня была до этого нереализованная мечта — попробовать показать работы по моим сценариям подряд, чтобы это превратилось в некий альманах с перетекающим настроением из одной картины в другую и с каким-то общим посылом», — говорит Александр Цыпкин.

Зрителям премьерного показа короткометражек Александра Цыпкина будет предоставлена возможность сделать пожертвования в Благотворительный фонд «БЭЛА. Дети-бабочки», среди попечителей которого народная артистка России Ксения Раппопорт, актер театра и кино Данила Козловский. «Я счастлива и горжусь многолетней дружбой нашего фонда “Дети-бабочки” с великим музеем — Эрмитажем. В этом году начинает свою жизнь новый интересный благотворительный проект — “Кино в Эрмитаже”. Уверена, что он принесет удовольствие и радость своим зрителям, а также помощь нашим хрупким подопечным. Искренне благодарю всех участников!» — сказала Ксения Раппопорт.

Для прохода на мероприятие обязательна предварительная регистрация на Timepad.