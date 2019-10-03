«Ростелеком» и ДГТУ подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и Донской государственный технический университет договорились о сотрудничестве в части образовательных программ, а также о взаимодействии в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика России». Стороны подписали соответствующее соглашение, отметив, что одним из его ключевых пунктов станет апробация модели «Цифрового университета».

Партнеры намерены организовать программы опережающего обучения в области систем обработки и хранения данных, искусственного интеллекта, интернета вещей, геоинформационных технологий, умного земледелия и других важных направлений. Обучение планируется проводить с учетом компетенций и корпоративных стандартов «Ростелекома». При этом опорный ВУЗ выступит в роли координатора образовательного процесса, а национальный цифровой провайдер предоставит технические решения и возможности для вывода инновационных проектов на рынок.

«Подписанное соглашение значит больше, чем сотрудничество IT-компании и университета. Мы фактически направляем усилия на реализацию национальных проектов, которые уже сегодня играют важную роль в развитии Ростовской области. Сотрудничество, которое мы закладываем, – основа для развития высококлассных специалистов, так необходимых цифровому обществу сегодня. Более того, наше партнерство – еще и возможность применить потенциал и проектные мощности «Ростелекома» для воплощения идей, рожденных в стенах университета. Мы готовы к реализации самых смелых инициатив по цифровой трансформации», – поделился директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

В перспективе сотрудничества – применение ВУЗом технологических решений «Ростелекома» для развития собственной цифровой инфраструктуры. Университет намерен использовать сервисы хранения и аналитики больших объемов данных, провести интеграцию систем информационной безопасности в управление административно-хозяйственной деятельностью и IT-инфраструктурой. Кроме того, в рамках соглашения планируется создание совместных лабораторий и исследовательского подразделения ПАО «Ростелеком» на базе ДГТУ.

«Компания “Ростелеком” – важный стратегический партнер ДГТУ. Синергия наших организаций позволит успешно разработать и внедрить модели «Цифрового университета» в рамках национальной программы. Сегодня мы создаем Южный научно-образовательный центр мирового уровня, в состав которого войдут ведущие российские ВУЗы и предприятия. Уверен, в реализации этого масштабного проекта “Ростелеком” станет нашим генеральным партнером», – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Партнеры уже приступили к формированию рабочих групп по ключевым направлениям взаимодействия, а также выразили готовность привлекать к сотрудничеству все инициативные компании юга России.

* * * Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Юг») – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. «Ростелеком – Юг» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ» после присоединения этих компаний к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 10 региональных филиалов – Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский.