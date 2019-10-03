Удмуртский ФРП выдал резидентам моногородов 39 микрозаймов на 52 млн рублей

Удмуртский фонд развития предпринимательства (ФРП) выдал резидентам моногородов 39 микрозаймов под 3% годовых на 52 млн руб. Деньги выделялись предприятиям на конкурсной основе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Планируемый эффект от государственной поддержки бизнеса составит 8% прироста выручки и 18% прироста среднесписочной численности сотрудников. Выдача льготных займов для предпринимателей Удмуртии стала возможной благодаря субсидии из федерального и региональных бюджетов в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что ранее Удмуртский фонд развития предпринимательства занял 3-е место в рейтинге микрофинансовых организаций в секторе малого и среднего бизнеса по объемам выданных займов во втором квартале 2019 года. Первые два места рейтинга, который составило Национальное рейтинговое агентство, заняли МКК SimpleFinance и МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства».