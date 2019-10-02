В ТОП-3 микрофинансовых организаций в секторе МСБ вошел Удмуртский фонд развития предпринимательства

Удмуртский фонд развития предпринимательства занял 3-е место в рейтинге микрофинансовых организаций в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ) по объемам выданных займов во втором квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Первые два места рейтинга, который составило Национальное рейтинговое агентство, заняли МКК SimpleFinance и МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства».

«Общий темп роста рынка микрозаймов по итогам второго квартала 2019 года составил 11%. И в розничном сегменте, и в МСБ растут и число займов, и средняя сумма займа. По сегменту МСБ средняя сумма займа участников анкетирования находится на уровне 1,29 млн руб. по итогам 2 квартала 2019 года, что на 5% выше данных первого квартала 2019 года. Темпы роста займов МСБ, на фоне сохранения высокого спроса, опережают розницу. Всего в портфеле микрокредитных компаний доля МСБ составляет 21,9%»,— говорится в сообщении.