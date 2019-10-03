Mitsubishi готовит кроссовер с газотурбинным двигателем

Компания Mitsubishi анонсировала кроссовер Mi-Tech, который дебютирует в статусе концепт-кара в ноябре 2019 года.

Автомобиль получит полный привод Quad Motor с двумя двигателями Motor AYC, который за счет четырех электромоторов позволит гибко варьировать количество подаваемой на каждое колесо тяги. Вместе с электромоторами машину оснастят газотурбинным двигателем, который будет выступать в роли генератора для зарядки батарей и при необходимости сможет подключаться для привода колес.

Mitsubishi Mi-Tech получит проекционную панель приборов с решениями дополненной реальности, а также систему помощи водителю Mi-Pilot, которая поможет избегать столкновений.

Премьера концептуального кроссовера состоится на домашнем для Mitsubishi автосалоне в Токио.