Платон Маматов отказался от долгов обанкротившейся «Малины»

Пиартехнолог Платон Маматов, которому принадлежат долги интернет-телевидения «Малина», сообщил, что продал их «Четвертому каналу» за 3 млн рублей. Теперь канал может требовать с «Малины» 20 млн рублей. Эти средства в 2013–2014 годах «Четверка» оформила в качестве займа для развития своей «дочки» «Малины», которым занимались журналисты Ольга Шабельникова (Чебыкина) и Екатерина Дегай. В январе 2019 года арбитражный суд Свердловской области признал «Малину» банкротом.

«Сложилась парадоксальная ситуация. Я два года подряд доказываю, что группа лиц вывела из принадлежащей государству компании крупную сумму денег (20 млн рублей). А против меня выступают не только сами махинаторы, но и руководство обворованных ими структур. Юристы «Четверки», «Монетно-щебеночного завода» (куда входит «Четвертый канал») и «Малины» работают в судах одной командой. За два года я победил их в полутора десятках процессов, но впереди еще столько же. У меня больше нет желания тратить силы на эту возню. Я забираю свои деньги и выхожу из дела. Пусть теперь госкомпания сама ищет свои пропавшие миллионы или хотя бы относительно благовидный способ их списать», — заявил Платон Маматов.

По его словам, он подавал в правоохранительные органы заявление о хищении руководством «Малины» бюджетных средств. Но никакой реакции с их стороны не последовало.

«Я неоднократно публиковал все подробности схемы по выводу бюджетных денег через «Малину». Кто выдавал, кто брал, как выводили, куда девали. Вся эта информация есть и в правоохранительных органах, и в социальных сетях, и в судебных инстанциях. Возможно, когда-нибудь ей дадут ход. А пока все старательно смотрят в другую сторону», — сообщил Маматов.

Генеральный директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова сообщила, что Платон Маматов сегодня утром направил в адрес телекомпании подписанный договор обратной уступки, полученный им еще в июне. «Платон Маматов намеренно искажает все факты, на мой взгляд, в своих комментариях. Никаких денежных средств он не получал, к тому же срок, направленного ему в июне предложения, давно истек»,— отметила госпожа Расулова. Про ее словам, «Четвертый канал» будет действовать в рамках правового поля и после всех юридических консультаций примет решение о возможности подписания предложения Маматова. Она уточнила, что банкротство ООО «Малина медиа», инициированное его директором, будет продолжено и рассмотрено судом по всем правилам и нормам российского законодательства.