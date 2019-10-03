Начальник красноярского ФСБ может возглавить ФСИН

Начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников является одним из основных кандидатов на должность руководителя Федеральной службы исполнения наказаний, сообщили “Ъ” источники в силовых ведомствах. В число претендентов на освобождающуюся должность главы ФСИН также входят некоторые заместители уходящего в отставку Геннадия Корниенко.

55-летний Александр Калашников — уроженец города Татарска Новосибирской области. Он начал карьеру в органах госбезопасности в 1985 году. В 2011-2017 годах господин Калашников возглавлял органы безопасности в Республике Коми, после этого занял должность начальника УФСБ по Красноярскому краю. Под его руководством управление стояло у истоков целого ряда резонансных уголовных дел.

Как писал “Ъ”, глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко покидает свою должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет.

Об отставке Геннадия Корниенко читайте в материале “Ъ” «У директора ФСИН наступил предельный возраст»

Константин Воронов