03 октября, четверг
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Начальник красноярского ФСБ может возглавить ФСИН

Начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников является одним из основных кандидатов на должность руководителя Федеральной службы исполнения наказаний, сообщили “Ъ” источники в силовых ведомствах. В число претендентов на освобождающуюся должность главы ФСИН также входят некоторые заместители уходящего в отставку Геннадия Корниенко.

55-летний Александр Калашников — уроженец города Татарска Новосибирской области. Он начал карьеру в органах госбезопасности в 1985 году. В 2011-2017 годах господин Калашников возглавлял органы безопасности в Республике Коми, после этого занял должность начальника УФСБ по Красноярскому краю. Под его руководством управление стояло у истоков целого ряда резонансных уголовных дел.

Как писал “Ъ”, глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко покидает свою должность в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет.

Об отставке Геннадия Корниенко читайте в материале “Ъ” «У директора ФСИН наступил предельный возраст»

Константин Воронов


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя