Прокурор попросил осудить на 10 лет бывшего начальника СЧ ГСУ Владимира Воликова

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в ходе судебных прений в Советском райсуде государственный обвинитель попросил осудить на 10 лет заключения в колонии строгого режима бывшего начальника Следственной части ГСУ Владимира Воликова (из органов МВД он уволился еще в 2007 году). Также в качестве дополнительного наказания прокуратура попросила назначить ему штраф в доход государства в размере 30 млн руб.

Напомним, Владимира Воликова, так же как и экс-тыловика нижегородской полиции Ихтияра Уразалина, обвиняют в посредничестве при передаче взятки за прекращение в 2014 году уголовного дела против обнальщика Максима Осокина и возврат ему изъятых денег и вещдоков. Однако бывшему следователю инкриминировали три других эпизода в посредничестве при передаче «неустановленным должностным лицам ГСУ» нескольких сумм в размере 1 млн, 2 млн и пакета с 10 млн руб. Обвиняемый свою вину не признал. 10 октября суд заслушает в прениях его позицию.

Иван Сергеев