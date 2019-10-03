Пациенты из семи регионов пожаловались на проблемы с получением жизненно важного препарата от склероза

Около 80 пациентов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Уфы, Челябинска, Перми, Архангельска и Тувы не смогли получить препарат для лечения одной из форм склероза — окрелизумаб, узнал РБК. Это лекарство является единственным для борьбы с первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза.

Больше всего жалоб (68) поступило из Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так как комитет по здравоохранению города не стал производить закупку лекарства. После обращения в прокуратуру и Следственный комитет представители комитета закупили окрелизумаб на 11,4 млн руб. для одной инфузии 20 пациентам. Эти пациенты уже проходят лечение, и его прерывать нельзя. Остальные находятся в листе ожидания.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил, что проблемы с закупкой лекарства на 2019 год произошли, так как на нее не было выделено дополнительных денег из бюджета. Комитет также подал заявку на закупку лекарства для оставшихся 48 человек (сумма равняется 27 млн руб.), но ее совершат только «в случае принятия поправок к бюджету».

Согласно данным за 2016–2017 годы, в России числилось около 4,5 тыс. больных склерозом. По информации президента Общероссийской организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Яна Власова, что в России 1,5 тыс. человек страдают от рассеянного склероза. Производитель окрелизумаба утверждает, что препарат получают 200 россиян.

Окрелизумаб входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с июня 2019 года, его закупкой занимается Минздрав и региональные ведомства.

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