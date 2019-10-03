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Проект Smart grid АО «БЭСК» в Уфе получил положительную оценку на РЭН-2019

Проект Smart grid, реализуемый АО «БЭСК» в столице Башкирии, получил положительную оценку и приведен в качестве примера для других регионов России в выступлении Президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, что подтверждает верность выбранного вектора развития отечественного электросетевого комплекса. Призывая уделить особое внимание повышению эффективности производства в электроэнергетике, использованию цифровых технологий при передаче электроэнергии, глава государства, отметив, что повсеместное внедрение «умных сетей» в мире может на четверть снизить ежегодные потери в этой сфере, сказал: «Россия активно применяет цифровые решения в электросетевом комплексе. Запущены пилотные проекты «умных сетей» в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учётом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы Российской Федерации».


Проект модернизации электросетевого комплекса города Уфы с применением элементов Smart grid является уникальным не только с технической, но и с экономической точки зрения. Суть концепции Smart grid для Уфы заключается в оптимизации структуры электрических сетей, обеспечении наблюдаемости и их управляемости. В результате чего увеличивается пропускная способность электросетей и надежность энергоснабжения потребителей при одновременном снижении потерь электроэнергии и эксплуатационных расходов. Целесообразность применения Smart grid в Уфе говорит сама за себя, так как позволит сократить потери электрической энергии в городе-миллионнике в два раза. Помимо снижения потерь, реализация экономически эффективного проекта также позволит снизить затраты на обслуживание и ремонт реконструированного оборудования на 20%, сократить время на поиск неисправностей и переключений на 70% за счет обеспечения наблюдаемости сети и оптимизации ее структуры, а также продлить срок службы существующего оборудования на 10%.

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Проект Smart grid АО «БЭСК» в Уфе получил положительную оценку на РЭН-2019

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