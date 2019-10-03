Открытие первых станций второй линии казанского метро запланировано на 2023 год

Открытие первого участка второй линии метро в Казани ориентировочно состоится в 2023 году. Это предусматривает опубликованное сегодня постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории первого участка второй линии метро.

Первый участок второй линии протяженностью 5,7 км. будет состоять из четырех станций: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летия ТАССР» и «Улица академика Сахарова». Расстояние между станциями «Улица Юлиуса Фучика» и «10-й микрорайон» составит 930 м, между станциями «10-й микрорайон» и «100-летие ТАССР» — 820 м, а между станциями «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова» — 2,1 км.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана будут выделять на строительство казанского метро по 1 млрд руб. в год.

"Ъ-Казань"